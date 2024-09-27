 في أول ظهور لفرقة تفاكيك المسرحية.. حسام الصياد: «وشي في وشك» تكسر القوالب المعتادة للعمل المسرحي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في أول ظهور لفرقة تفاكيك المسرحية.. حسام الصياد: «وشي في وشك» تكسر القوالب المعتادة للعمل المسرحي


نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 7:52 م | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 7:52 م

في أول ظهور لها قدمت فرقة "تفاكيك" مؤخرا العرض المسرحي " وشي في وشك" علي مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

العرض من إخراج الفنان حسام الصياد، ودراماتورج إسراء محجوب، وأشعار أحمد مراد، وموسيقى وألحان حسن زكي،ومأخوذ عن رواية "الغميضة" للكاتب وليد علاء الدين.

تدور المسرحية في خمسة فصول، تمثل محاولة إبداعية لخلخلة الوعي القائم وإزاحته لإنشاء وعي ممكن بدلاً منه، عبر إسقاط لعبة «الاستغماية» على مشكلات الحياة التي نعيشها.

يقول مخرج العرض حسام الصياد إنه أراد من خلال المسرحية كسر القوالب المعتادة للعروض المسرحية حتي أنه أدخل مجموعة من التعديلات علي النص الأصلي للمسرحية واضاف أن العرض المسرحي الذي شهد حضورا كبيرا يكشف فكرة تحول البشر إلي كائنات مزيفة ترتدي أقنعة وهو مانراه كثيرا اليوم في واقع الحياة.

 

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