مصدر إسرائيلي رفيع المستوى: عملية اغتيال حسن نصر الله نجحت



أفادت "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن "التقديرات في إسرائيل بشأن محاولة اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تقول إن العملية نجحت وتم اغتيال الأمين العام ".



وقال نضال كاعنة، محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز عربية"، مساء الجمعة، إن إسرائيل لا تستطيع الجزم بمقتل نصر الله حتى الآن؛ لكن التقديرات ترجح نجاح محاولة الاغتيال.



وأضاف أن هناك تسريبات إسرائيلية تفيد باطلاع الولايات المتحدة على عملية الاغتيال قبل تنفيذها، على الرغم من نفي مصادر أمريكية لهذه التسريبات.

وأشار إلى أن تسريب إسرائيل لمعلومات حول موافقة الولايات المتحدة على العملية يعد رسالة هامة أرادت إسرائيل إيصالها للعالم؛ مفادها أن ما حدث كان بموافقة أمريكية.



من جهة أخرى، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر أمنية قولها إن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في مكان آمن، وإن ما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مقتله غير صحيح.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من حزب الله قوله إن "الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على قيد الحياة".



وشن جيش الاحتلال غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت؛ استهدفت الغارات الإسرائيلية 4 مبان سكنية في منطقة حارة حريك بمنطقة حي عاملية في الضاحية الجنوبية.



وأعلن جيش الاحتلال أنه هاجم مقر القيادة المركزي لحزب الله الواقع تحت مبان سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارات الأخيرة على الضاحية الجنوبية نفذت باستخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات، ألقتها مقاتلات "إف-35".