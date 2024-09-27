إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالعريش

تلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة أثناء سيرها على طريق أسيوط، أمام حي الزهور بالعريش.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من ماكلين تيسير محمد، 55 سنة، بكدمات متفرقة بالجسد، وميار محمد شعبان، 21 سنة، بكدمات متفرقة بالجسد، ومايه محمد شعبان، 14 سنة، بكدمات متفرقة بالجسد، ومياده محمد شعبان، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وميرنا محمد شعبان، 23 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وشعبان محمد شعبان، 23 سنة، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.