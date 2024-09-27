المطاعم السياحية تبحث مع هيئة سلامة الغذاء إزالة معوقات الحصول على الترخيص

عقدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، اجتماعا مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمقر الهيئة، في إطار التنسيق المشترك بين الجهتين؛ لبحث سبل التعاون لنشر الوعي بصحة وسلامة الغذاء، وإزالة المعوقات التي تحد من حصول المنشآت والمطاعم السياحية على ىالترخيص من الهيئة.

ترأس الاجتماع الدكتور طارق الهوبي، رئيس القومية لسلامة الغذاء، وياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وبحضور برج توماسيان، نائب رئيس الغرفة، والدكتور هشام وهبة، أمين صندوق الغرفة، وأحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، ومن جانب الهيئة، المستشار محمد عقيلة، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني للهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور صبرى زغلول، مدير إدارة المنشآت السياحية بالهيئة.

شهد الاجتماع حوارا استهدف العمل المشترك من أجل النهوض بصناعة السياحية بشكل عام، وصحة وسلامة الغذاء المقدم لرواد المنشآت والمطاعم السياحية وفقا لقواعد وإستراطات الهيئة.

وأشار ياسر التاجورى، رئيس الغرفة، إلى أن الاجتماع ساد فيه روح التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، مشيدا بقرار الدكتورطارق الهوبي، رئيس الهيئة بتنظيم برنامج خاص يتضمن دورات تدريبية وورش عمل لتوعية العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية ونشر ثقافة سلامة الغذاء لتحسين أداء اﻟﻌﺎﻣﻟﯾن، واﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد واﻹشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء ﺧﻼل ﻣراﺣل دورة اﻟﻐذاء ﻓﻲ المنشآت والمطاعم السياحية بما يسهم في الحفاظ على صورة مصر الدولية وإبرازها بما يتناسب مع سمعتها السياحية ومكانتها التنافسية دوليًّا بين مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأوضح التاجوري، أن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أشار إلى أن الهيئة القومية بصدد إعداد دليل للاشتراطات الخاصة بالمنشآت والمطاعم السياحية سيساهم بشكل فعال في عملية الاستيفاء، وشدد على ضرورة دعم الغرفة في حث أعضائها على ضرورة الإسراع في عملية التسجيل والاعتماد للنهوض بالمنظومة الغذائية في مصر خاصة في القطاع السياحي؛ ما سيكون له أعظم الأثر في تحقيق تجربة سياحية مصرية متميزة لضيوفها وزوارها.

وأكد التاجوري أن الغرفة ستقوم بتنظيم وتنفيذ عدة دورات توعوية بين أعضاء جمعيتها العمومية لنشر الوعي بين العاملين بهذه المنشآت والمطاعم السياحية بصحة وسلامة وأمن الغذاء باعتباره أحد معايير السبق السياحي بين دول العالم السياحية.