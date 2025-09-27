صحة جنوب سيناء تطلق 8 قوافل طبية مجانية خلال أكتوبر المقبل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية بالمناطق الأكثر احتياجًا ببعض مدن المحافظة على مدار شهر أكتوبر المقبل، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير الرعاية الطبية لقاطني القرى والوديان.

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى وضع خطة زمنية لعمل القوافل الطبية على مدار شهر أكتوبر المقبل، وتتضمن 8 قوافل لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى وفي جميع التخصصات، بهدف دعم سكن القرى والوديان، مشيرًا إلى أنه يجري خلال هذه قوافل إجراء الكشف، ولفحوصات، بالمجان، مع الحرص على تحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى لإجراء الجراحات لها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريح اليوم، أنه من مقرر أن يجري إطلاق القوافل بداية من يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن نقطة الانطلاق بمدينة نويبع على مدار يومي الخميس والجمعة الموافق 2 و3 أكتوبر داخل المدينة وفي منطقة المزينة، وفي مدينة دهب يوم سبت الموافق 4 أكتوبر بمنطقة العصلة، وفي شرم شيخ يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر بوادي الشرفا.

وأشار، إلى أنه سيجري إطلاق القافلة بمنطقة الرويسات التابعة مدينة شرم الشيخ يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 6 و7 أكتوبر، والأربعاء والخميس موفق 8 و9 أكتوبر بقريتي الجبيل والوادي.

وأكد استمرار المديرية في إطلاق القوافل الطبية المجانية في المناطق الأكثر احتياجًا، لدعم مواطنيها وتخفيف العبء عنهم.