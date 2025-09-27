أردوغان يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا ضرورة وضع حد لنتنياهو ومنعه من تقويض السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، ضرورة وضع حد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنعه من تقويض السلام بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان بحث مع رئيس الوزراء الإسباني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وأشار الرئيس أردوغان خلال الاتصال إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، شهدت خطوات مهمة في مسار تنفيذ حل الدولتين.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية برهنت من خلال كل فعل أقدمت عليه على عدم نيتها للسلام، مؤكدا ضرورة منع نتنياهو من تقويض السلام.

الرئيس أردوغان أكد كذلك أن تركيا ستواصل العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.

ورحب أردوغان بموقف سانشيز من "أسطول الصمود العالمي"، مبينا أن تركيا تتابع الوضع عن كثب.

والخميس، أعلن سانشيز أن إسبانيا سترسل سفينة حربية من ميناء قرطاجنة جنوب شرقي البلاد لحماية "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

ومنذ أيام، تبحر عشرات السفن ضمن "أسطول الصمود" العالمي نحو قطاع غزة، وهي تحمل مساعدات إنسانية، لا سيما المستلزمات الطبية.

وتعد هذه أول مرة تبحر عشرات من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ 18 سنة.

والأربعاء، أعلن "أسطول الصمود" وقوع 12 انفجارا في 9 سفن تابعة له، جراء استهدافها بطائرات مسيّرة.

ولم يتطرق الأسطول إلى توقيتات هذه الهجمات ولا الجهة المسؤولة عنها، فيما تلتزم إسرائيل الصمت، وهي التي هددت مرارا بمنع الأسطول من وصول غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و926 شهيدا و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.