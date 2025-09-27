إصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارة بريف دمشق

أصيب شخصان عصر اليوم السبت أثناء تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة في بلدة عرطوز بريف دمشق الغربي، بحسب ما أفاد مراسل «تلفزيون سوريا».

وأوضح المراسل أن السيارة كانت مركونة مقابل بناء الفردوس قرب الشارع العام، وانفجرت أثناء محاولة فريق هندسي تفكيك العبوة الناسفة المزروعة بداخلها، ما أدى إلى إصابة شخصين من قوى الأمن العام، نُقل أحدهما إلى مستشفى المواساة، والآخر إلى مستشفى الكمال في جديدة عرطوز.

ومطلع الشهر الماضي، انفجرت عبوة ناسفة في سيارة قرب مدخل حي المزة 86 في العاصمة دمشق، واقتصرت الأضرار حينها على الخسائر المادية.

ومنذ سقوط النظام السابق، شهدت دمشق وريفها العديد من الانفجارات التي استهدفت زعزعة الاستقرار وخلق حالة من الفوضى في المنطقة.

وكانت الحادثة الأعنف الهجوم على كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بتاريخ 22 يونيو الماضي، إذ دخل انتحاري يتبع لتنظيم الدولة «داعش» إلى الكنيسة وبدأ بإطلاق النار على المصلين، ثم فجّر نفسه، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.