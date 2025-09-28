عائلات الأسرى الإسرائيليين: كاتس مهتم بتضييع فرصة أخرى للتوصل لاتفاق

• ردا على تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس حول ضرورة تصعيد الهجمات في قطاع غزة

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين، السبت، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بالعمل على تضييع فرصة جديدة للتوصل لاتفاق تبادل أسرى، وذلك إثر تصريحات له حول ضرورة تصعيد الهجمات في قطاع غزة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في بيان: "كاتس مهتم بتفجير فرصة أخرى للتوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين وإنهاء الحرب".

وفي وقت سابق السبت، قال كاتس، في تدوينة في حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الجيش الإسرائيلي سيزيد من شدة هجماته في غزة"، زاعما أنه "يتقدم نحو المرحلة الحاسمة في القطاع".

وأردف أن "الجيش الإسرائيلي لن يتوقف حتى تحقق إسرائيل كافة أهداف الحرب"، على حد قوله.

وتعليقا على كلامه، اعتبرت عائلات الأسرى في غزة أن "كاتس، يتحمل المسؤولية الشخصية المباشرة عن كل مختطف يتعرض للأذى أو القتل أو الاختفاء الأبدي".

وأضافت أن "تصريحاته تعني التخلي عن المختطفين (الأسرى) والمقاتلين، والقضاء على القيم الأساسية للأمن الوطني".

وفي وقت سابق السبت، هددت عائلات الأسرى الإسرائيليين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن أبواب الجحيم ستفتح عليه إذا لم يعد من الولايات المتحدة بصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن هيئة عائلات الأسرى في غزة قولها إن "نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب، ولا يجب السماح له بإفشال محاولات التوصل لصفقة مجددا".

وأكدت عائلات الأسرى أن "نتنياهو أصبح منبوذا، وفشله السياسي سيسجل لأجيال قادمة".

والجمعة، ألقى نتنياهو خطاب بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في قاعة شبه فارغة بعد انسحاب معظم الوفود احتجاجا على حرب الإبادة بقطاع غزة التي توشك على دخول عامها الثالث.

ومع الإعلان عن كلمته، انسحبت معظم وفود الدول من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة.

ومساء الجمعة، نشرت هيئة عائلات الأسرى بيانا تضمن أسماء ذويهم المحتجزين بالقطاع، وقالت: "نتنياهو هذه هي قائمة الأسماء الكاملة لـ48 مختطفا (أسيرا) اختُطفوا في عهدك، وأنت مُلزم بإعادتهم إلى ديارهم".

وتابعت: "48 اسما، وأنت (نتنياهو) تفعل ببساطة منذ 721 يوما كل شيء حتى لا يعودوا، لكي تستمر أطول حرب في تاريخ إسرائيل".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و926 شهيدا و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.