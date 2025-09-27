 12 شهيدا في قصف إسرائيلي شمالي وجنوبي قطاع غزة - بوابة الشروق
السبت 27 سبتمبر 2025 5:09 م القاهرة
12 شهيدا في قصف إسرائيلي شمالي وجنوبي قطاع غزة

وفا
نشر في: السبت 27 سبتمبر 2025 - 4:24 م | آخر تحديث: السبت 27 سبتمبر 2025 - 4:24 م

استشهد 12 فلسطينيًّا ، اليوم السبت، برصاص وقصف الاحتلال خان يونس، وغزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت عربة يجرها حيوان قرب مدينة أصداء، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين.

وأفادت مصادر طبية بمجمع ناصر الطبي بوصول شهيدين من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال جنوب مدينة خان يونس، وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال منطقة بطن السمين جنوبا.

وقصفت طائرة مسيرة للاحتلال نازحين على مفترق العباس غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

