الرئيس السيسي: نتألم لمعاناة أهالي غزة ولكل متألم في أي مكان بالعالم

ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية وقطاع غزة هي النقطة البارزة في المشهد الراهن، موضحًا أن الهدف الأساسي يتمثل في وقف الحرب والتوصل إلى هدنة، ثم إعادة إعمار القطاع مرة أخرى، وإدخال المساعدات وتحسين أوضاع السكان هناك.

وقال الرئيس، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر تشعر بالألم تجاه معاناة أي طفل أو امرأة أو شاب أو رجل يعاني أو يتألم في أي مكان، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قدرة مصر على معالجة الأمور ليست مطلقة، مضيفًا: "ما احنا مش لوحدنا في الدنيا، احنا وغيرنا، فبنحاول".

وأشار السيسي إلى أن التطورات الأخيرة خلال الأسابيع الماضية سيكون لها تأثير إيجابي في أوضاع المنطقة، إذ أظهرت رد فعل المجتمع الدولي تجاه استمرار الأزمة الفلسطينية دون حل حاسم. وأكد أن الاعتراف المتزايد من دول عديدة ومؤثرة بالدولة الفلسطينية كان أحد المردودات الإيجابية للحرب في غزة، حيث اهتمت تلك الدول وعملت على تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتطرق الرئيس إلى الجهود المصرية في هذا الملف، مشيرًا إلى لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن تقدير مصر لقدراته على وقف الحرب وإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو سنتين.

وقال الرئيس السيسي إن الرسالة وصلت بوضوح من جانب الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن وعود ترامب أظهرت حرصًا على وقف الحرب في أقرب وقت ممكن، معربًا عن أمله في أن يتحقق ذلك قريبًا حتى لا تتطور الأوضاع في المنطقة بشكل سلبي أكبر.