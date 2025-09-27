خروج 20 مستشفى عن الخدمة في غزة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن ما لا يقل عن 20 مستشفى خرجت عن الخدمة كليا في مدينة غزة، وشمالها جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

ونشرت الوزارة في بيان، قائمة بالمستشفيات التي خرجت قسرًا عن الخدمة في محافظتي غزة والشمال.

وجاءت المستشفيات على النحو التالي:

مستشفى الرنتيسي

مستشفى العيون

مستشفى كمال عدوان

مستشفى الإندونيسي

مستشفى بيت حانون

مستشفى الدرة

مستشفى حيفا

مستشفى اليمن السعيد

مستشفى الصداقة التركي

مستشفى الطب النفسي

مستشفى العودة - جباليا

مستشفى حمد للتأهيل

مستشفى الكرامة

مستشفى سان جون

مستشفى مسلم التخصصي

مستشفى العيون التخصصي

مستشفى مهدي للولادة

مستشفى الحياة

مستشفى الميداني الأردني - غزة

مستشفى القدس – غزة

كما نشرت قائمة بما تبقى من المستشفيات تحت الخطر في محافظتي غزة والشمال:

مجمع الشفاء الطبي

مستشفى أصدقاء المريض

مستشفى الخدمة العامة

مستشفى مجمع الصحابة

مستشفى الأهلي العربي

مستشفى الوفاء للتأهيل

مستشفى الحلو

مستشفى الهلال الأحمر الميداني - السرايا