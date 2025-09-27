أردوغان يسخر من نتنياهو: زعيم الإبادة الذي لم يجد من يصغي لأكاذيبه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليقا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأخير وجد نفسه "يتحدث إلى مقاعد فارغة" بعد انسحاب العديد من المندوبين.

وأضاف أردوغان في كلمة اليوم السبت، خلال مشاركته في "منتدى البوسفور الدبلوماسي"، في إسطنبول، حيث تطرق إلى اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين مؤخرا: "لم يتمكن زعيم شبكة الإبادة الجماعية (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، من العثور على من يستمع إلى أكاذيبه وتهديداته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فتحدث إلى المقاعد الفارغة".

وتابع أردوغان قائلا: "ما لم يتم إيقاف إسرائيل، ستظل الإرادة المعلنة لإقامة دولة فلسطين ناقصة ويجب محاكمة نتنياهو وحكومته وطاقمه في ارتكاب الإبادة الجماعية ومعاقبتهم فوراً".

ولفت إلى أن "الاعتراف بدولة فلسطين ولو جاء متأخرا خطوة مهمة ونحن لا نرى في التراجع عن الخطأ المرتكب بحق أشقائنا الفلسطينيين إلا أمراً يستحق التقدير".

وشدد على ضرورة فرض عقوبات رادعة على إسرائيل بما في ذلك حظر مشاركتها في البطولات الرياضية الدولية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكر الرئيس أردوغان في كلمته، أن دوامة لا تنتهي من الحروب وعدم الاستقرار حلت مكان السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن النظام المتشكل بعد الحرب العالمية الثانية على يد القوى المنتصرة لم يفقد فعاليته فحسب إنما سمعته ومصداقيته أيضا.

وأوضح أن آليات مثل مجلس الأمن الدولي هدفها منع الكوارث الإنسانية، إلا أنها تحولت من مفتاح للحل إلى جزء من المشكلة.

وأضاف: "لا نستطيع أن نبقى غير مبالين بما تشهده منطقتنا من آلام وظلم وصراعات لا منتهية، حتى وإن التزم الجميع الصمت".

وأكد على أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح دمار شامل في غزة.

وقال: "من حصروا مسألة غزة في إطار حركة حماس بدأوا يدركون أن الأمر ليس كما تصوروه".

وشدد أن لبلاده هدف وحيد هو ضمان السلام والاستقرار في المنطقة، وأنها تعمل من أجل ذلك.