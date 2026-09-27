أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على القيمة الاستراتيجية للقطاع السياحي ودوره في مد جسور التقارب والسلام والتبادل الثقافي بين الشعوب.

وقال محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، إن المدينة، عروس البحر الأبيض المتوسط، تظل نموذجًا حيًا للتواصل بين الحضارات، بما تمتلكه من إرث تاريخي وثقافي فريد جعلها على مدار العصور نقطة التقاء لمختلف ثقافات العالم.

وشدد أيمن عطية على أن المحافظة بمختلف أجهزتها التنفيذية تواصل جهودها لفتح آفاق جديدة أمام السياحة المستدامة، وتقديم أوجه الدعم اللازمة للارتقاء بالمنظومة السياحية، بما يحافظ على مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية تجمع بين أصالة التاريخ وروعة الحاضر.

ويأتي اليوم العالمي للسياحة 2026 تحت شعار «الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة»، والذي يسلط الضوء على دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل القطاع السياحي، من خلال دعم اتخاذ القرار، وتحسين تجربة الزائر، وتنمية المهارات، ورفع كفاءة إدارة المقاصد السياحية.

ويبرز شعار هذا العام أهمية توظيف التقنيات الحديثة في بناء سياحة أكثر ذكاءً وشمولًا واستدامة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والمقومات المميزة لكل مقصد سياحي، وهو ما يعزز فرص الإسكندرية في تطوير تجربتها السياحية والاستفادة من إمكاناتها التاريخية والثقافية المتنوعة.