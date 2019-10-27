جمباز الأهلي يتوّج ببطولة الجمهورية للناشئين

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فاز فريق الجمباز للناشئين بالنادي الأهلي ببطولة الجمهورية تحت 10-11سنة للناشئين والناشئات، التي أقيمت في نادي المقاولون العرب.

وحصد فريق 10 سنوات، 11 ميدالية ذهبية، ومثّل الأهلي في البطولة، حمزة أحمد – ياسين خالد – بلال أحمد – ياسين محمد – حمزة أحمد – عبد الرحمن أحمد – ياسين محمد – يوسف هاني – عمر يحيي – ياسين محمد.

بينما حصل فريق 11 سنة على 6 ميداليات ذهبية، ومثّل الأهلي في البطوله، أحمد نائل – يوسف هيثم – علي أحمد – احمد محمد – محمود مجدي – اياد اسماعيل.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: محمد فؤاد المدير الفني للقطاع، ومها حنفي مدربًا، وأحمد مسعد طيبًا ، ومصطفى كامل، إداريًا.