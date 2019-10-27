 جمباز الأهلي يتوّج ببطولة الجمهورية للناشئين - بوابة الشروق
الأحد 27 أكتوبر 2019 7:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

جمباز الأهلي يتوّج ببطولة الجمهورية للناشئين

محمد مجدي
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 7:01 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 7:01 م

فاز فريق الجمباز للناشئين بالنادي الأهلي ببطولة الجمهورية تحت 10-11سنة للناشئين والناشئات، التي أقيمت في نادي المقاولون العرب.

وحصد فريق 10 سنوات، 11 ميدالية ذهبية، ومثّل الأهلي في البطولة، حمزة أحمد – ياسين خالد – بلال أحمد – ياسين محمد – حمزة أحمد – عبد الرحمن أحمد – ياسين محمد – يوسف هاني – عمر يحيي – ياسين محمد.

بينما حصل فريق 11 سنة على 6 ميداليات ذهبية، ومثّل الأهلي في البطوله، أحمد نائل – يوسف هيثم – علي أحمد – احمد محمد – محمود مجدي – اياد اسماعيل.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: محمد فؤاد المدير الفني للقطاع، ومها حنفي مدربًا، وأحمد مسعد طيبًا ، ومصطفى كامل، إداريًا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك