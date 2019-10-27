 مونشنجلادباخ يهزم آينتراخت وينتزع صدارة البوندسليجا من بايرن ميونيخ - بوابة الشروق
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مونشنجلادباخ يهزم آينتراخت وينتزع صدارة البوندسليجا من بايرن ميونيخ

د ب أ
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:39 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:39 م

انتزع بوروسيا مونشنجلادباخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) من بايرن ميونخ حامل اللقب، بعدما تغلب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 4 / 2 اليوم الأحد في ختام منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 19 نقطة لينتزع المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام بايرن ميونخ، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وسجل الأهداف الأربعة لمونشنجلادباخ ، ماركوس تورام وأوسكار فيندت ونيكو ايلفيدي ودينيس زكريا بينما سجل هدفي آينتراخت، داني دا كوستا ومارتن هينتيرجير.


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