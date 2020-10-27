قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه من الوارد حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأرقام في مصر لازالت قليلة.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء أمس الاثنين، أن الأرقام تتذبذب بين الهبوط والارتفاع بدرجة طفيفة، مؤكدًا أن الأمور مستقرة في الأعداد.

وأشار إلى اتخاذ كل الاستعدادات لكل احتمالية ممكنة، مناشدًا المواطنين الترقب والحذر واتخاذ كل الوسائل الوقائية، والاحتياطات الاحترازية من؛ استخدام الكمامة والنظافة الشخصية والعامة وعدم وجود تجمعات واستخدام الماء والصابون.

ولفت مستشار الرئيس للصحة إلى أن الأهم من الغرامة المالية وجود ضمير عالٍ وواعٍ حتى لا يصاب المواطنون بـ«كوفيد - 19»، موضحًا أن الفيروس معدٍ وقابل للزيادة والانتشار.