جوارديولا: مستوى أجويرو سيحدد مستقبله مع السيتي

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على مستقبل سيرجيو أجويرو مع الفريق، في ظل عامه الأخير في تعاقده مع السيتي.

وقال جوارديولا في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع «جول» العالمي:" لو إني مشارك في عقود لاعبي الفريق، يجب أن يكون اليوم 48 ساعة وليس 24، لأنني ليس لدي وقت لأي شئ".

وأضاف:" ما أريده بالنسبة لسيرجيو أجويرو هو أن يكون في مستوى جيد للاستمتاع بلعب كرة القدم، ونتائج ذلك هى ما ستحدد المستقبل".

وأشار:" أريد عودة سيرجيو أجويور مجددًا، وأن يكون جاهزًا قدر المستطاع، لقد افتقدناه كثيرًا، حتى في جزء من الموسم الماضي".

وواصل:" عندما كان جابرييل جيسوس بارزًا في بعض مباريات مرحلة خروج المغلوب،افتقدنا تواجد أجويرو، وبالطبع كنا نحتاجه".

Sergio Aguero is in the last year of his contract at Man City ⏳



Will this be his last season in the Premier League? 😟 pic.twitter.com/MjB1AFeeI6