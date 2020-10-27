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جوارديولا: مستوى أجويرو سيحدد مستقبله مع السيتي

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:27 م

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على مستقبل سيرجيو أجويرو مع الفريق، في ظل عامه الأخير في تعاقده مع السيتي.

وقال جوارديولا في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع «جول» العالمي:" لو إني مشارك في عقود لاعبي الفريق، يجب أن يكون اليوم 48 ساعة وليس 24، لأنني ليس لدي وقت لأي شئ".

وأضاف:" ما أريده بالنسبة لسيرجيو أجويرو هو أن يكون في مستوى جيد للاستمتاع بلعب كرة القدم، ونتائج ذلك هى ما ستحدد المستقبل".

وأشار:" أريد عودة سيرجيو أجويور مجددًا، وأن يكون جاهزًا قدر المستطاع، لقد افتقدناه كثيرًا، حتى في جزء من الموسم الماضي".

وواصل:" عندما كان جابرييل جيسوس بارزًا في بعض مباريات مرحلة خروج المغلوب،افتقدنا تواجد أجويرو، وبالطبع كنا نحتاجه".  


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