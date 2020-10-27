لافروف يتهم أمريكا ودولا أوروبية بالسعي للحد من تطور روسيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة ودولا أوروبية بالسعي للحد من تطور بلاده.

وقال لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تفرض غازها على أحد، وأن الحديث بشأن اعتماد أوروبا على غازها يهدف إلى إثارة شكوك لا أساس لها.

وأضاف لافروف في حديث لصحيفة "فيسيرنجي ليست" الكرواتية اليومية، "لعقود عديدة كانت بلادنا ولا تزال شريكا موثوقا به وصادقا من حيث إمدادات الطاقة... هذا أمر معروف جدا في زغرب".

وتابع"" عقود الغاز معنا ليس لها دوافع سياسية ، أننا نتحدث عن التجارة البحتة".

وذكرت وكالة سبوتنيك للأنباء أن لافروف أكد أن "أمريكا وعدد من الدول الأوربية الأخرى تضاعف في الأونة الأخيرة من جهودها للحد من تطور روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة، دون تقديم حقائق عن التهم".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد اعلنت يوم الثلاثاء الماضي أن العقوبات الأمريكية على "التيار الشمالي 2" ستطول الشركات التي تقدم خدمات أو مرافق لتحديث أو تركيب معدات على السفن من أجل مد الأنبوب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن سابقا، أن واشنطن تشكل تحالفا لمنع إنجاز بناء مشروع "التيار الشمالي 2"، وتأمل ألا يكتمل بناء خط الأنابيب