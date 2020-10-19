 بلينكن يتحدث هاتفيا مع حمدوك ويرحب بإطلاق سراحه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن يتحدث هاتفيا مع حمدوك ويرحب بإطلاق سراحه

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 5:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 5:59 ص

 تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عقب إطلاق سراحه.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إيجاز صحفي وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الأربعاء إن بلينكن رحب بإطلاق سراح حمدوك ، وجدد دعوته لقوات الجيش السوداني لإطلاق سراح جميع القادة المدنيين المحتجزين وضمان سلامتهم.

كما أعرب عن قلقه البالغ حيال "استيلاء" الجيش على السلطة ، وجدد دعوته لقوات الجيش بضبط النفس وتجنب العنف في التعامل مع المتظاهرين ، بحسب البيان.

وشدد الوزير الأمريكي على دعم الولايات المتحدة للانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية وللعودة إلى مبادئ إطار العمل الانتقالي للسودان ، على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020 .

وأشار بلينكن إلى "الأصوات الدولية المتزايدة المنددة بالاستيلاء العسكري على السلطة والمؤيدة لدعوات الشعب السوداني للقيادة المدنية والديمقراطية والسلام".

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