بوتين يأمر بزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا بداية من نوفمبر

أفادت وسائل إعلام حكومية في روسيا، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرًا لشركة جازبروم العملاقة للطاقة، والمملوكة للدولة، بزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي لأوروبا بمجرد أن تنتهي روسيا من استكمال ملء منشآت التخزين تحت الأرض لديها.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتين قوله للرئيس التنفيذي لجازبروم، أليكسي ميلر: "أود أن أطلب منك أنه بمجرد أن تنتهي من عملك في إعادة ملء الخزانات الروسية تحت الأرض في الثامن من نوفمبر، أو قبل هذا الموعد، البدء في عمل تدريجي ومخطط لزيادة كميات الغاز إلى أوروبا".



وأوضح بوتين، في اللقاء الذي بثه التلفزيون الروسي، أن هذه الخطوة ستسمح لميلر بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بشكل ثابت ومتوازن، لإمداد الشركاء في أوروبا بالغاز خلال فترة الخريف والشتاء، وأيضا بإيجاد وضع أكثر ملائمة فيما يتعلق بسوق الطاقة في أوروبا، ضمن أمور أخرى.



وأشادت وسائل الإعلام الروسية بالرئيس بوتين، واصفة إياه بـ "منقذ أوروبا"، التي تواجه ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة، عقب تراجع نجم عن تفشي وباء كورونا.



ويمثل قرار بوتين اليوم تراجعا عن مواقف سابقة، فلطالما أشار الرئيس الروسي إلى أن كميات الغاز التي تقوم بلاده بتسليمها للقارة تتجاوز الكميات المتفق عليها في العقود، واعتبر أن بحث خطوات أخرى من شأنها تخفيف حدة أزمة الطاقة في أوروبا أمر صعب.