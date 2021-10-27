عصام عبدالفتاح: ركلة جزاء الزمالك؟ فيها شك وسنجلس مع الحكام لمعرفة ما حدث

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أوضح عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، رأيه في ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الزمالك ضد إنبي في الجولة من الدوري.

واحتسب الحكم محمود ناجي ركلة جزاء أثارت جدلا واسعا بين الجماهير والمحللين.

وقال عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية إن الحقيقة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي "فيها شك.. 50 أو 50"، وأوضح إنه سيعيد رؤيتها من خلال صور تقنية الفيديو مرة أخرى قبل يعلن عن صحتها من عدمها.

وأكد عبدالفتاح إنه سيجلس مع الحكام وأيضا حكام تقنية الفيديو لمعرفة ما حدث ومراجعة كل اللقطات المتواجدة.

وحقق الزمالك انتصارا أول في الدوري العام بهدفين مقابل لاشيء أحرزهما أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.