تعاون في مجال التدريب بين الوطنية للإعلام والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، بمكتبه في مبنى ماسبيرو الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من قيادات وأساتذة الإعلام بالأكاديمية.

جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء قطاعات الوطنية للإعلام، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والأكاديمية في مجال التدريب.

وقال حسين زين، خلال اللقاء، إن الوطنية للإعلام تحرص على توفير دورات تدريبية نوعية بكفاءة عالية للعاملين بها لتحقيق أقصى استفادة لزيادة خبراتهم ومهاراتهم بما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء في العمل، مشددًا على دور الأكاديمية كبيت خبرة مصري عربي في مجال التعليم والتدريب.

من جانبه رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بالتعاون مع صرح إعلامي عريق صاحب المهنية المتميزة، وقال إن شباب وطلاب الأكاديمية سيكتسبون من خلال التدريب المشترك خبرات مهنية كبيرة على أحدث فنون وأساليب العمل الإعلامي المحترف.

وشهدت الجلسة مناقشة سبل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة بين الجانبين، تشكل عددًا من الأفرع والتخصصات الإعلامية بهدف زيادة الخبرات وصقل المهارات في كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة لمواكبة النمو السريع في عالم الإعلام والاتصال.