داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم جنوبي إيران

أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن هجوم استهدف اليوم الأربعاء مرقدا شيعيا بمحافظة فارس جنوبي إيران.

جاء ذلك في بيان نشره موقع سايت انتليجنس المتابع للجماعات المتطرفة .

وقال البيان "الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الإيرانيين الشيعة".

كان مساعد الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية بالمحافظة اسماعيل محبي بور قد قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن هجوما ارهابيا استهدف مرقدا في مدينة شيراز مركز المحافظة ، أسفر عن مقتل ى 15شخصا ، من بينهم طفلان.

وأضاف محبي بور "" في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا( أن عددا من المسلحين أطلقوا النار صوب زوار المرقد،وتابع أن 27شخصا أصيبوا في الهجوم أيضا.

ونقلت إرنا عن شهود عيان قولهم إن الارهابيين الذين كانوا على متن سيارة صالون من طراز بيجو، توجهوا صوب المرقد ودخلوا من باب معاوني الخدمة، وأطلقوا النار باتجاه العمال والزوار هناك.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر قضائية، أنه في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم الاربعاء، اطلق 3 مسلحين النار على زوار مرقد شاهجراغ .

ووفقا لهذا التقرير، فقد تم القبض على اثنين من العناصر المسلحة المعتدية، وسط استمرار البحث للعثور على العنصر الارهابي الثالث.