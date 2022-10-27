المسؤول الإعلامي بالرئاسة اللبنانية: وفدنا لن يلتقي الوفد الإسرائيلي في الناقورة إطلاقا

أكد المسؤول الإعلامي بالرئاسة اللبنانية رفيق شلال، اليوم الخميس، أن "الوفد اللبناني الذي سيتوجه إلى مقر الأمم المتحدة في الناقورة بجنوب البلاد لن يلتقي مع الوفد الإسرائيلي إطلاقا".

وقال شلالا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الوفد، الذي سيتوجه إلى الناقورة حيث تجري مراسم تسليم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين الرسائل من الجانبين اللبناني والإسرائيلي حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مؤلف من "منير شحادة المفوض الحكومي لدى القوات الدولية، ووسام شباط عضو مجلس إدارة هيئة النفط، وأحمد عرفة رئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية".

وكشف شلالا عن أن مهمة الوفد هي "تسليم الرسالة الجوابية اللبنانية فقط بحضور هوكشتاين وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، وليس هناك مفاوضات ولن يلتقي الوفد اللبناني مع الوفد الإسرائيلي إطلاقاً".

وكان الوسيط الأمريكي هوكشتاين سلّم رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم، نصّ الرسالة الرسمية من الحكومة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية، وتم التوقيع عليها من قبل هوكشتاين، بالمقابل وقع الرئيس عون رسالة تفيد بأن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها.

وكلف الرئيس عون وفداً ليسلم الرسالة التي وقعها إلى هوكشتاين في مقر الأمم المتحدة في الناقورة جنوب لبنان.

ويزور هوكشتاين اليوم مقر الأمم المتحدة في الناقورة لاتخاذ الخطوات النهائية لدخول اتفاق إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ.