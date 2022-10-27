موتسيبي يحضر نهائي كأس الأمم للكرة الشاطئية بين مصر والسنغال

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قرر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، حضور نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية بين مصر والسنغال.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية غدا الجمعة في البطولة التي تستضيفها موزمبيق.

وجاء بيان الكاف كالتالي:

ويسافر رئيس كاف باتريس موتسيبي إلى موزمبيق صباح الجمعة لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية في موزمبيق 2022 في فيلانكولوس.

في اليوم التالي، السبت 29 أكتوبر 2022، سيكون رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في ملاوي في ليلونجوي للتأهل على مستوى المناطق للبطولة الإفريقية لكرة القدم المدرسية في منطقة كوسافا.

هذه هي البطولة الإقليمية الثانية التي يتم تنظيمها بعد بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم في مصر.

البطولة الإفريقية لكرة القدم المدرسية هي واحدة من برامج كاف الرئيسية. ويهدف إلى تطوير كرة القدم للبنين والبنات في إفريقيا، مع التركيز على المدارس والتعليم.

شارك 41 دولة و18000 مدرسة و450.000 شاب وشابة من جميع أنحاء القارة في أول إصدار على الإطلاق للمنهج الإفريقي.

في يوم الجمعة في موزمبيق، سيحضر الرئيس نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية بين حاملة اللقب السنغال ومصر في ملعب فيلانكولو بيتش سوكر أرينا الساعة 3:00 مساء.

سيتم بث المباراة مباشرة على عدة منصات، بما في ذلك صفحة كاف على يوتيوب".