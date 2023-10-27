روسيا: وفد حماس التقى مع مسئولين بوزارة الخارجية وليس الكرملين

قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن ممثلي حركة "حماس" الفلسطينية عقدوا اجتماعات مع وزارة الخارجية، وليس مسئولين في الكرملين، خلال زيارتهم لموسكو التي انتقدتها إسرائيل.



وأضاف بيسكوف أن هناك ضرورة لإجراء اتصالات مع كل الأطراف، وسنواصل الحوار مع إسرائيل، بحسب قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.



وزار وفد من حركة "حماس" موسكو، ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن عضو في وفد الحركة قوله، إن الحركة "لا يمكن أن تطلق سراح الأسرى" الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل "حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار".



ونقلت الصحيفة عنه القول إن "حماس تحتاج إلى وقت لتحديد مكان كل من نقلتهم الفصائل الفلسطينية المختلفة من إسرائيل إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر".



وأضاف القيادي: "لقد أسروا العشرات من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، ونحتاج إلى وقت للعثور عليهم في قطاع غزة ومن ثم إطلاق سراحهم".



وحثت إسرائيل، روسيا، على طرد وفد حماس الزائر، ووصفت دعوتهم إلى موسكو بأنها "مؤسفة".