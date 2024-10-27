رفع 1800 طن مخلفات خلال حملة مكبرة على طريق المنصورة - دمياط الشرقي

نفذت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية حملة مكبرة لرفع تراكمات مخلفات الهدم والبناء وناتج التطهير على طريق المنصورة - دمياط الشرقي بداية من نزلة كوبري سندوب وحتى كوبري جديلة؛ حرصا على تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم، وفقًا لما أعلنته المحافظة في بيان إعلامي.

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إنه تم رفع 1800 طن مخلفات هدم وبناء وناتج تطهير من حرم الطريق، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها أجهزة المحافظة المختصة، بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بهدف تحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

وأوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، بمشاركة معدات وحدة التدخل السريع بالديوان العام ومعدات الوحدات المحلية "شرق المنصورة - مركز المنصورة - السنبلاوين - بلقاس – نبروه"، وبمشاركة خالد جلال مدير عام المركبات، ومحمد آمين رئيس حي شرق المنصورة، وسامح سعد بإدارة المخلفات الصلبة، ومحمد حسن نائب رئيس حي شرق المنصورة، حيث تم تنفيذ الحملة المذكورة لرفع التراكمات من على الطريق المشار إليه.