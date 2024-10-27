عاشور: مصر أصبحت دولة ذات ريادة في تنس الطاولة بأفريقيا والعالم

تحدث معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي عن رضاه التام بتقدم لعبة تنس الطاولة داخل مصر وتفوق اللاعبين خلال الفترة الأخيرة سواء على صعيد الكبار أو الناشئين والناشئات.

وقال عاشور على هامش بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة التي تستضيفها مصر بالإسماعيلية بمشاركة 16 دولة مختلفة :"سعيد بتقدم اداء كافة اللاعبين وكان هذا واضحا في نتائج اليوم الأول لبطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات ووصول العديد من البطلات المصريات للأدوار النهائية بكل جدارة واستحقاق على الرغم من قوة البطولة".

وواصل:"فيما يخص تنظيم البطولة في الوقت الحالي، فالجميع اشاد بصالة البطولة بهيئة قناة السويس ودوما نحصل على الاشادات الدولية من الجميع سواء الاتحاد الدولي والوفود والدول المشاركة".

وأكمل:"الاتحاد الدولي دائما يحترم مصر والاتحاد المصري ويشيد بالتنظيم وبالنتائج التي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة خاصة وأننا أصبحنا ضمن أفضل 10 دول حول العالم في التصنيف كما لدينا لاعبين ولاعبات نجحوا في تحقيق نتائج ممتاز سواء في الأولمبياد أو في البطولات الدولية".

وتابع:"تأهلنا بالعلامة الكاملة في الأولمبياد في آخر نسختين لأول مرة في التاريخ بعد الصراعات الدائمة مع منتخب نيجيريا وكنت محظوظا بأني رئيس الاتحاد في تلك الفترة لأشهد على هذا الإنجاز".

كما أكد رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن الاتحاد من أنجح الاتحادات المصرية التي نجحت في تقديم نتائج إيجابية لمصر موجها الشكر لأعضاء الاتحاد المصري في هذه النجاحات.

وعن مقابلته لرئيسة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة الفترة الأخيرة قال :"التقيت بها على هامش انتخابات الاتحاد الأفريقي التي حصلت بها على منصب نائب الرئيس وتحدثت رئيسة الاتحاد الدولي معنا على أن يواصل الاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري انجازاته وتقدمه وأنها ستكون داعمة بشكل كبير للاتحاد المصري على وجه التحديد".

وحرص عاشور خلال حديثه على تهنئة هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة على نتائجها الأخيرة في البطولات الدولية وتفوقها الملحوظ مشيرا إلى أن ما قدمته يدعو للفخر ويجعل مصر ضمن الدول الرائدة في اللعبة متوقعا لها بإنجازات عديدة بعد أن نجحت في تشريف مصر والعرب وأفريقيا.

وعن الاهتمام بقطاعات الناشئين والناشئات قال:"الفترة الماضية شهدت تفوق ملحوظ للناشئين والناشئات خاصة وأن هناك العديد من الأبطال تمكنوا من حصد البطولات المحلية وتفوقوا على بعض اللاعبين الكبار لذلك سيكون هناك دعم كبير لهم وضمهم في معسكرات المنتخب الفترة المقبلة".

وأختتم :"اتوجه بالشكر للاعبين واللاعبات الذين نجحوا في رفع اسم مصر مؤخرا خاصة في بطولة أفريقيا للكبار في أثيوبيا وتفوقهم الملحوظ ومواصلة السيطرة على القارة الأفريقية كما اتوجه بالشكر للجهاز الفني المصري الكبير بقيادة ماجد عاشور وعماد مصيلحي وهذا يدل أن لدينا مدربين على أعلى مستوى ومن أفضل مدربين العالم بشهادة الاتحاد الدولي".