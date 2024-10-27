لبنان: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 2653 قتيلا و12 ألفا و360 جريحا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 2653 قتيلا و12 ألفا و360 جريحا.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم الجمعة، أسفرت عن مقتل 19 وإصابة 108 آخرين.

وأشارت إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 56 بمحافظة الجنوب، ومقتل 7 أشخاص وإصابة 46 في النبطية، ومقتل اثنين وإصابة 6 في البقاع.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان، أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فيما يرد حزب الله يوميًا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.