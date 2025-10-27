تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا، مع استمرار انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ووجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق.

وسجلت درجات الحرارة في عروس البحر المتوسط العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية، فيما يتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين متر و1.5 متر، ويُوصف بأنه خفيف إلى معتدل.

وتهب الرياح شمالية غربية، تنشط أحيانًا بسرعة تصل إلى نحو 26 كيلومترًا في الساعة، ما يسهم في إحساس سكان المدينة بمزيد من الاعتدال في درجات الحرارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أوضحت في بيانها الرسمي الصادر اليوم، أن أجواء خريفية معتدلة تسود أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى تبلغ 29 درجة مئوية، مع استمرار فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.