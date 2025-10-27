يواجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خطر فقدان دعم برلماني مهم، بعد أن قرر أحد حلفائه في البرلمان الانسحاب من الائتلاف، ما يهدد مستقبل حكومته.

وأكد حزب "جونتس" الذي يتزعمه الانفصالي الكتالوني كارليس بوتشيمون، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الإثنين، أنه قرر إلغاء اتفاق الدعم مع الحزب الاشتراكي الذي يقوده سانشيز.

وبحسب ما أوردته محطة التلفزيون الرسمية "أر تي في إي" ووسائل إعلام أخرى، فقد اتخذ المجلس التنفيذي للحزب، المكون من 50 عضوًا، القرار بالإجماع خلال اجتماع عقد في مدينة بيربينيا الفرنسية.

وتم عقد الاجتماع في فرنسا وليس في إسبانيا، بسبب وجود مذكرات توقيف معلقة بحق عدد من أعضاء الحزب، من بينهم بوتشيمون.

ولا يزال يتعين على القاعدة الحزبية المصادقة على قرار الانفصال عن الحكومة، إلا أن التصويت المقرر يومي الأربعاء والخميس من المرجح أن يؤكد القرار.