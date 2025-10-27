التحالف العربي للتطوير الصناعي يطلق ذراعا استثماريا لدعم الصادرات المصرية في الأسواق العربية

- انطلاقة من ليبيا تمهيدًا للتوسع في العراق وسلطنة عمان والمساهمة في إعادة إعمار غزة

أعلن مؤسسو التحالف العربي للتطوير الصناعي (ش.م.م) عن انطلاق أعمال الشركة لتكون ذراعًا استثماريًا للصادرات والصناعات المصرية في الأسواق العربية، مستهدفة في المرحلة الأولى كلًا من الأسواق الليبية والعراقية والعُمانية، إلى جانب المساهمة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

ويهدف التحالف إلى تعزيز الوجود المصري في الأسواق العربية من خلال إقامة مكتب تمثيل في ليبيا، يعمل وفق القوانين الليبية المنظمة، ليكون نقطة ارتكاز للمستثمرين والمصدرين المصريين الراغبين في النفاذ إلى السوق الليبية، سواء عبر عقود تصديرية مباشرة أو إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية داخل ليبيا.

وسيتولى المكتب الجديد تيسير الإجراءات الرسمية والترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم الصفقات التصديرية ومتابعتها حتى تسلّم قيمتها داخل مصر، إلى جانب توفير خدمات الشحن والتخليص الجمركي والتحويل المالي عبر القنوات الرسمية، مما يضمن منظومة تصديرية متكاملة تدعم المنتج المصري وتفتح له أسواقًا جديدة.

كما يعمل التحالف على إطلاق منصة إلكترونية متكاملة ستكون بمثابة معرض افتراضي دائم، يتيح نشر احتياجات الأسواق العربية وربطها بالشركات المصرية الأعضاء، مع عرض المنتجات المصرية وفرص التعاقد المتاحة بشكل مباشر وشفاف.

ومن المقرر أن يوفر التحالف تمويلات ميسرة بالدولار من خلال الصناديق الدولية لدعم المشروعات التصديرية والصناعية بفوائد منخفضة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار والإنتاج الصناعي الموجه للتصدير، مع الإعداد لإقامة معرض دائم للشركات المصرية في ليبيا لعرض منتجاتها وإبرام عقود التوريد والتعاون الصناعي.

وفي إطار تنظيم العضوية وضمان الجدية في المشاركة، أوضح مجلس الإدارة أن الشركة تمنح العضو حق الاستفادة من جميع خدمات الشركة داخل وخارج مصر، بما في ذلك التمثيل الخارجي، وإتاحة فرص التصدير، والتسهيلات التمويلية، وخدمات الشحن والمتابعة المالية.

وأكد مجلس الإدارة أن التوسع العربي المستهدف سيعزز التعاون الصناعي والتجاري بين الدول العربية، ويخلق طلبًا فعليًا على المنتجات المصرية، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات ويعزز الصادرات الوطنية.

وشهد الاجتماع التأسيسي الأول لمؤسسي الشركة، المنعقد في 9 يوليو 2025، اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي: (محمد البهي رئيسًا لمجلس الإدارة، وهيمن عبدالله عضوًا منتدبًا، ومحمد فتحي أبو الفتوح أمينًا للصندوق، والمهندس عمرو قنديل عضوًا

عبده عبده محمد حسان عضوًا، وإبراهيم إمبابي عضوًا، ود.م. عمر عبد العزيز عضوًا، وتامر مغاوري عضوًا، ومحمود حسين عضوًا، ومحمود لاشين عضوًا).

كما ضمت قائمة الأعضاء نخبة من رجال الصناعة والمستثمرين المصريين المشاركين في تأسيس الكيان.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة العاشر من رمضان، تمهيدًا لتوسيع أنشطتها الصناعية والخدمية خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهدافها الرامية إلى توسيع نطاق العمل العربي المشترك، وتطوير الصناعات التحويلية واللوجستية، وتقديم الاستشارات والتدريب الصناعي والإداري، وتسهيل حركة العمالة المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال محمد البهي، رئيس مجلس إدارة التحالف العربي للتطوير الصناعي، إن التحالف يمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الصناعي المصري من التواجد الفعّال في الأسواق العربية من خلال كيان منظم يضم مجموعة من أبرز المستثمرين ورجال الصناعة.

وأشار إلى أن هدف التحالف هو بناء جسر استثماري وتجاري دائم بين مصر والدول العربية، يقوم على نقل الخبرات، وتعزيز التكامل الصناعي، ودعم التصدير، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات المصرية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات فعلية في ليبيا كنقطة انطلاق نحو أسواق عربية جديدة.

وأضاف هيمن عبدالله، العضو المنتدب، أن التحالف العربي يمثل خطوة مهمة لدعم التوجه المصري نحو التوسع في الأسواق العربية، مشيرًا إلى أن ليبيا تعد بوابة اقتصادية رئيسية للمنتجات المصرية إلى دول شمال إفريقيا، ومؤكدًا أن الاستثمار في السوق الليبية يحمل فرصًا واعدة في مجالات الصناعة والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وأوضح أن التحالف يستهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير منصة اقتصادية متكاملة تجمع رجال الأعمال المصريين والعرب لزيادة الصادرات وتنمية الاستثمارات المتبادلة.

وبهذه الخطوات التأسيسية، يمثل التحالف العربي للتطوير الصناعي إضافة نوعية جديدة للقطاع الصناعي والتصديري المصري، وسندًا مهمًا لتوسيع حضور مصر الإنتاجي والاستثماري في الأسواق العربية.





