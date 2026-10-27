الاتحاد الأوروبي يعتزم الكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع تداعيات التغير المناخي

تعتزم المفوضية الأوروبية الكشف عن استراتيجية جديدة اليوم الثلاثاء لإعداد أوروبا بصورة أفضل للتعامل مع الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات وتداعيات التغير المناخي الأخرى.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت في سبتمبر الماضي أن المبادرة سوف تشمل توجها للمجتمع بأكمله حتى المستوى المحلي. وقالت، "لقد كانت أشهر الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق- وربما الأكثر برودة في الأعوام المقبلة".

ووفقا لبيانات برنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي لرصد الأرض فإن فصل الصيف كان الأكثر حرارة على الإطلاق بالنسبة لغرب أوروبا.

وحتى الثاني من سبتمبر الماضي، بلغ حجم الأرض التي احترقت بسبب حرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي نحو ضعف المتوسط من 2006 حتى 2025.

وبحسب تقديرات العلماء البريطانيين، فإن الحرارة قتلت نحو 50 ألف شخص في المدن الأوروبية خلال فصل الصيف، فيما يعد المستوى الأعلى على الإطلاق.