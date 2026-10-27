في جولة مفاجئة منتصف الليل أمس الاثنين، تفقدت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، مستشفى مغاغة المركزى، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واتخذت عددًا من القرارات الهادفة إلى ضبط الأداء ورفع كفاءة الخدمة الصحية.

جاءت الجولة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمشاركة الدكتور عاصم كمال، مدير الطب العلاجي، وبحضور الدكتور عصام سعد، مدير المستشفى.

وخلال الجولة، قررت وكيلة الوزارة إحالة الأطباء المتغيبين عن العمل إلى التحقيق والشئون القانونية، مشددة على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل وضمان توافر الأطقم الطبية لتقديم الخدمات للمرضى على مدار الساعة.

ووجهت بتفعيل الصيدلية الاقتصادية بقسم الاستقبال، بما يسهم في توفير الأدوية وتخفيف الأعباء عن المرضى، إلى جانب زيادة أيام تشغيل جهاز الماموجرام لتيسير إجراء الفحوصات اللازمة للسيدات.

كما تضمنت التوجيهات خفض تكلفة الولادة الطبيعية لتشجيع السيدات عليها، فضلًا عن تفعيل بروتوكول تحاليل «Lab to Lab» الخاص بمزارع العينات الطبية، بما يدعم سرعة إجراء التحاليل ودقة نتائجها.

وأعلنت وكيل الوزارة، أن هذه تأتي في إطار خطة مديرية الصحة بالمنيا لتكثيف المرور الميداني المفاجئ على المستشفيات والمنشآت الصحية، ومتابعة الانضباط الإداري والفني، والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أوجه القصور.