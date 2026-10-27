بينيت يتهم الليكود بتتبع الناخبين الإسرائيليين في مراكز الاقتراع

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "معا"، نفتالي بينيت، ممثلي حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتتبع الناخبين الإسرائيليين بشكل غير قانوني وبتسريب معلوماتهم عبر تطبيق هاتفي، فيما نفت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، مؤكدة أنها لم تتلقى بلاغات بشأن ذلك.

وقال "معا" إن ممثلي حزب الليكود يستخدمون تطبيق هاتفي لتتبع الناخبين وإرسال معلومات تتعلق بهم إلى حزب، ما يمثل انتهاكا لقانون الانتخابات وتوجيهات لجنة الانتخابات المركزية، وأضاف الحزب أنه لم يتمكن من تقديم الشكوى إلى اللجنة.

وردًا على تصريحات حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، قالت لجنة الانتخابات إن هذه الاتهامات غير صحيحة، وأشارت إلى أنها "لم تتلقى أي بلاغات بشأن أنشطة مشابهة"، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت اللجنة أن ممثلو الأحزاب ممنوعون من مشاركة المعلومات مع أحزابهم فيما يتعلق بالناخبين وموعد وصولهم إلى مراكز الاقتراع أو موعد الإدلاء بأصواتهم، وتمنع مشاركتها بالطبع عبر الهواتف الذكية.

وأفاد حزب "معا" بأنه تلقى معلومات من ممثليه تبين أن مسئولي حزب الليكود يستخدمون تطبيق "إلكتور" الخاص بتنظيم الانتخابات وعرض بيانات الناخبين، في مراكز الاقتراع بالجليل الأسفل، ما دفعه إلى تقديم شكوى أخرى.

وهذه الانتخابات الأولى في إسرائيل منذ أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 ـ في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركه حماس - ما يعد استفتاء على بقاء نتنياهو في السلطه من عدمه.

ويتوجه الناخبون الإسرائيليون إلى مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 120 عضوًا في الكنيست السادس والعشرين.

ويضع الإسرائيليون في اعتبارهم كيفية تعامل الحكومة القادمة مع قضايا هامة، مثل التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، وتطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية على الحريديم، ومخاوف بشأن تكاليف المعيشة، ورؤية العالم لإسرائيل، ولا سيما قضايا أخرى تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين نتنياهو وقوى المعارضة. وقد يتحدد مصير قدرة الطرفين على حصد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، بواقع 61 مقعدًا، بحسب التغيرات التي ستطرأ على خارطة الأحزاب وبعض الأحزاب الصغرى.