محافظ قنا: إنشاء أول وحدة لغربلة وتجهيز الشمر بقفط لدعم الصادرات

أعلن اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم، بدء إنشاء أول وحدة متخصصة لغربلة وتجهيز محصول الشمر والنباتات الطبية والعطرية بمجمع الشوادر الجديد بمركز قفط، بمنطقة الكيلو 10 على طريق قفط – الأقصر الصحراوي، في خطوة تستهدف رفع جودة المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، ودعم الصادرات المصرية.

وأوضح محافظ قنا، أن المشروع يأتي في إطار خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير تكتل الشمر والنباتات الطبية والعطرية بالمحافظة، من خلال توفير بنية تحتية متطورة تتيح تجهيز المحاصيل وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، بما يسهم في زيادة قيمتها المضافة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

وأضاف أن إنشاء الوحدة يستهدف أيضا تخفيف الأعباء المالية عن صغار المزارعين والمنتجين، عبر تقليل تكاليف نقل المحاصيل إلى المحافظات الأخرى لإجراء عمليات الغربلة والتجهيز، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لأبناء مركز قفط والمراكز المجاورة في مجالات الفرز والغربلة والتعبئة والخدمات اللوجستية.

وأشار الببلاوي، إلى أن الوحدة تمثل إضافة مهمة لمنظومة دعم العاملين بقطاع الشمر والنباتات الطبية والعطرية، وتتكامل مع الخدمات التي يقدمها مجمع الشوادر الجديد، بما يعزز الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة لتطوير الأسواق وتنظيم حركة التجارة.

وأكد محافظ قنا، أنه في حال توسع المزارعين في زراعة محصول الشمر بالمحافظة، ستتم دراسة إنشاء وحدة متخصصة لتصنيع منتجات الشمر، إلى جانب محطة الغربلة والتجهيز، بما يتيح الاستفادة من مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع، وتعظيم العائد الاقتصادي للمحصول، وفتح آفاق جديدة للتسويق، وزيادة فرص العمل، وتحسين دخول المزارعين وأسرهم.

ولفت، إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتمكين التكتلات الاقتصادية، وتقديم الدعم الفني والمالي والتسويقي للمنتجين، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، ويدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز مكانة قنا كمركز واعد لإنتاج وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية، وزيادة مساهمة محافظات الصعيد في النمو الاقتصادي والصناعي وتعزيز الصادرات المصرية.