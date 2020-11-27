محافظ أسوان يتابع توزيع المساعدات الإنسانية التابعة لقافلة تحيا مصر

تابع أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، توزيع المساعدات الغذائية والبطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا التابعة لقافلة الإنسانية لصندوق تحيا مصر، والتي تمت تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.



وشدد المحافظ على تطبيق أعلى معايير الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها والتى تأتى فى إطار أكبر قافلة إنسانية فى العالم لرعاية مليون أسرة بمختلف محافظات الجمهورية برعاية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "نتشارك .. علشان بكره"، موجهاً بالبدء فى توزيع هذه المساعدات بعد انتهاء فعاليات جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب على مدار يومى 23 و24 نوفمبر الجارى.



ومن جانبه، أوضح أحمد حمدى مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم توزيع المساعدات الغذائية بدءًا من الأربعاء الماضي، لضمان عدم استخدامها فى أى دعاية انتخابية أو مصالح خاصة، بجانب عدم بيعها أو توزيعها ضمن خدمات الجمعيات المنوط بها عملية التوزيع، بالإضافة إلى مراعاة التباعد وعدم التزاحم فى إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة لفيروس كورونا.



وأشار إلى أن توزيع المساعدات يتم من خلال مؤسسات وجمعيات مصر الخير، والأورمان، وقبس من نور، بالتنسيق والتعاون مع 63 جمعية أهلية وكنيسة موزعيين على جميع مراكز ومدن المحافظة طبقاً لكشوف الحصر للأسر الأكثر احتياجاً بإجمالى 5 آلاف و885 شنطة دواجن، وأيضاً 2500 شنطة وجبات غذائية، بالإضافة إلى 5 آلاف و500 بطانية ضمن مبادرة "شتاء آمن".