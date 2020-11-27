 المستشار العسكري لخامنئي محملا إسرائيل مسؤولية اغتيال العالم فخري زادة: سيندمون عما فعلوه - بوابة الشروق
الجمعة 27 نوفمبر 2020 8:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

المستشار العسكري لخامنئي محملا إسرائيل مسؤولية اغتيال العالم فخري زادة: سيندمون عما فعلوه

علي خامنئي - ارشيفية
علي خامنئي - ارشيفية
أمل محمود
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 8:22 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 8:22 م

قال العميد حسين دهقان، المستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، إن «الصهاينة في أخر أيام الحياة السياسية لحليفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعون إلى تصعيد الضغط على إيران بهدف نشوف حرب واسعة النطاق».

وأضاف دهقان، عبر تغريدة نشرها على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الجمعة: «سيكون ردنا كالصاعقة على رؤوس قتلة الشهيد المظلوم، وسيندمون مما فعلوه».

وحمل الكيان الإسرائيلي المسؤولية عن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، متابعًا: «كان شهيدًا بعث الرعب في قلوب الأعداء»، مؤكدًا أن «نتائج جهاده ستلاحقهم كالكابوس».

وأعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن العالم النووي محسن فخري زاده، تعرض للاغتيال بعملية تفجير وإطلاق نار في أبسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران، مساء اليوم الجمعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك