حملات تموينية على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار والتأكد من الصلاحية بالإسكندرية

وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، المحاسب محمد سعد الله، اليوم الجمعة، الإدارات التموينية بشن حملات متزامنة على الأسواق و المخابز لضبط الأسعار و التأكيد على مدى الصلاحية.



وشنت إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان، حملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 21 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين لمخزنين أدوية بدون تراخيص و تداول أدوية بدون فواتير، أخذ 8 عينات دقيق للتحليل بالمعامل المختصة.



ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد، بحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، تحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير 11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق، تحرير محضربن لبقالبن تموين مخالفين.



ونفذت إدارة تموين شرق برئاسة نبيل محفوظ مدير الإدارة، حملات أسفرت عن تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، تحرير 14 محضرا عدم حمل شهادات صحية، تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق.



وفي العامرية نفذت إدارة التموين برئاسة حسن داود، حملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن ، تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير 5 محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.



و على صعيد آخر قامت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدي، مدير الإدارة بحملات بنطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 22 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، تحرير عدد 16 محضر عدم حمل شهادات صحية ، تحرير عدد 16 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق.



كما قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص، تحرير عدد 11 محضرا عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



كما قامت إدارة غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، تحرير محضر توقف بقال تمويني عن النشاط بدون إذن مسبق من التموين، تحرير عدد 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.