الهند تعلن تحطم إحدى طائراتها الحربية في سماء بحر العرب

أعلن مسؤولون في القوات البحرية الهندية أن إحدى طائراتهم التدريبية من نوع "ميج 29 ك" قد تحطمت في أجواء بحر العرب مساء أمس الخميس، ما أدى إلى فقدان أحد طياريها، فيما تم إنقاذ الثاني.



وقالوا إن الطائرة التي تحطمت، في رابع حادث من نوعه لطائرات "ميج ك" الهندية في الآونة الأخيرة، تنتمي إلى الوحدة العسكرية العاملة ضمن حاملة الطائرات الهندية "INS Vikramaditya"، وقد "تعافى أحد الطيارين، ويجري البحث عن الوحدات الجوية والسطحية للطيار الثاني" مضيفا أن القوات المسلحة البحرية الهندية قد أمرت "بفتح تحقيق في الحادث"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



آخر تحطم لطائرة "ميج ك" في الهند وقع في شهر فبراير الماضي، وكانت هي الأخرى طائرة تدريب سقطت خلال تحليق تدريبي روتيني في منطقة جوا، وتمكن طيارها من القفز بسلام في الوقت المناسب. وسبق هذا الحادث تحطم طائرة من الطراز ذاته في نوفمبر من العام الماضي بسبب اصطدام طائر بها، بالإضافة إلى حادث مشابه تعرضت له طائرة أخرى في يناير 2018.



تجدر الإشارة إلى أن حاملة الطائرات الهندية المذكورة تُجري تدريبات تحمل اسم "مالابار" بمعية سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية ويابانية وأسترالية في شمال بحر العرب، وقد أنهت قبل بضعة أيام المرحلة الثانية من هذه المناورات.