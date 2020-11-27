إقالة قائد شرطة الناصرية في العراق على خلفية الاضطرابات الأمنية

قرر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الجمعة، إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار وتعيين بديلا عنه، وذلك على خلفية الاشتباكات التي تشهدها مدينة الناصرية بين أتباع التيار الصدري والمتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار (375 كيلومترا جنوب العاصمة بغداد).



وذكرت مصادر أمنية أن رئيس الحكومة العراقية قرر إقالة قائد شرطة الناصرية العميد حازم الحازم وتعيين اللواء عودة الجابري بدلا منه، وإعلان حالة حظر التجوال في مدينة الناصرية على خلفية تدفق الآلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والتعرض للمتظاهرين المرابطين داخل خيام الاعتصام منذ أكثر من عام وإحراق بعض خيام الاعتصام".



وكانت مصادر طبية وشهود عيان أفادوا اليوم الجمعة، بأن 3أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 50 آخرين في اشتباكات اندلعت بين متظاهرين وآخرىن من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ساحة الحبوبي .



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أوقعت 3 قتلى وأكثر من 50 مصابا وإحراق عدد من خيام المتظاهرين.



وذكرت المصادر أن القوات الأمنية تدخلت لفض الاشتباكات وإعادة الأمن والاستقرار إلى ساحة الحبوبي والانتشار في الشوارع لمنع تجدد الاشتباكات.