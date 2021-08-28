قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن حدود متحور «أوميكرون» الجديد لازالت غير معلومة حتى الآن، مشيرًا إلى أن زيادة قدرته على الانتشار وشدة الأعراض ومقاومة العلاج أمور لازالت تحت الدراسة.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الحكومة المصرية تتبع مبدأ الشفافية والوضوح في التعامل مع الحدث، لافتًا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتنبيه بوجود متحور جديد.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات احترازية أساسية بمنع السفر والقدوم من البلاد التي ظهر فيها تحور «أوميكرون» أو تشهد زيادة في أعداد الإصابة به، قائلًا إن الوزارة تتابع العملية عن كثب وبإجراءات عالية.

وأكد رئيس لجنة مكافحة كورونا، أن الوزارة اتخذت أقصى درجة احترازية ممكنة للتعامل مع «أوميكرون» وهي منع القدوم من أي دولة ظهر بها التحور كإجراء سباق وفي منتهى القوة؛ لحماية المصريين ولحين إثبات الدراسة لتأثير المتحور على الانتشار أو الأعراض.

وذكر أن نتائج دارسة تأثير «أوميكرون» على الانتشار والأعراض تظهر خلال أسبوعين، مضيفًا أن الوزارة تتابع مع منظمة الصحة العالمية والأبحاث بصورة لحظية دورية.

وشدد على أن طوق النحاة في الوباء متمثل في اللقاحات والإجراءات الاحترازية، متوجهًا بنصيحة للمواطنين: «ابتعدوا عن التجمعات والتزموا بالإجراءات الاحترازية واحصلوا على اللقاح، مفيش حاجة اسمها دور برد، عند الشعور بأي أعراض في التهاب الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي توجهوا إلى الطبيب المتخصص ليحدد نوع الإصابة».