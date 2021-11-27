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تعمل شركات الأدوية من أجل تعديل اللقاحات لمواجهة السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي أثارت حظر سفر في العديد من دول العالم.

ووصلت السلالة المتحورة التي تمت تسميتها "أوميكرون" ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "سلالة مثيرة للقلق"، إلى بلجيكا بعد اكتشافها في جنوب إفريقيا.

وقالت العديد من شركات الأدوية إنها تعمل على تكييف لقاحاتها في ضوء ظهور السلالة أوميكرون.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إن هناك "قلقا عالميا كبيرا" إزاء السلالة بعد حظر الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وزيمبابوي وناميبيا للحد من انتشارها.

وقال جاويد لأعضاء البرلمان، إن هناك مخاوف من أن السلالة يمكن أن تكون أكثر انتقالا، وتجعل اللقاحات القائمة أقل فعالية وربما تعرقل أحد العلاجات البريطانية ضد كوفيد وهو "رونابريف".