ألمانيا تقترب من السماح بازدواج الجنسية لجميع المهاجرين

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يبدو أن ألمانيا تسير في طريق السماح بازدواج الجنسية لجميع المهاجرين المقيمين بها، أسوة بالمزايا المتوافرة لمواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا المقيمين على أراضيها.

حيث أعلن الائتلاف الحكومي الجديد بقيادة الاشتراكيين عن إصلاح جذري في قانون الجنسية والهجرة أبرزه لتبسيط الحصول على الجنسية الألمانية والسماح بالجنسية المزدوجة.

اتفاقية الائتلاف المكون من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، اشتملت على إصلاح جذري لقوانين الجنسية والهجرة إلى ألمانيا.

ونصت على "بداية جديدة في سياسة الهجرة والاندماج تنطبق على دولة هجرة حديثة".

وتضمن ذلك تبسيط الطريق إلى جواز السفر الألماني والسماح بالجنسية المزدوجة للمهاجرين في ألمانيا، وهو ما يُسمح به حاليا فقط لمواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، كذلك تنص الاتفاقية على تسريع وتبسيط طلبات اللجوء والإقامة.

ومن المتوقع أن يعارض الحزب المسيحي الديمقراطي الذي كانت تتزعمه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هذا الاتجاه بقوة، حيث أعرب بعض نوابه عن قلقهم من أن تؤدي هذه المزايا إلى زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية.