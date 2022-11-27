تشهد قوائم ترشيحات جوائز«أوسكار 95» لأافضل ممثل والتى تعلن 12 مارس القادم، تغيرات مستمرة وتنبؤات جديدة فى ترتيب أسماء النجوم المرشحين بقوة لنيل الجائزة، وتجىء آخر الترشيحات لأهم عشرة أسماء وفقا لاختيارات نقاد العالم كالتالى:



1. بريندان فريزر عن فيلم « الحوت».

حافظ النجم بريندان فريزر على مقدمة الترشيحات، بدوره الذى قدمه فى فيلم الحوت للمخرج دارين ارنوفسكى وجسد فيه رجلا يعانى من السمنة المفرطة ويكافح من أجل إعادة التواصل مع ابنته البالغة من العمر 17 عامًا، والتى تؤدى دورها سادى سينك، وللعب الشخصية الرئيسية فى الفيلم، ارتدى فريزر، بدلة اصطناعية أضافت ما يقرب من 22 كيلو إلى 137 كيلو بالنظر إلى المشهد، وأمضى الممثل ما يصل إلى 6 ساعات على كرسى المكياج كل يوم ليتحول بالكامل إلى الشخصية.



2. أوستن بتلر عن فيلم « إلفيس»

فى الفيلم الذى أخرجه الأسترالى باز لورمان، يلعب أوستن بتلر شخصية المغنى والفنان الشهير إلفيس بريسلى، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذى اكتشف أشهر مغن عالمى، وأخذ نصف أرباح نجاحاته، بينما يتعمق الفيلم فى العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلى وباركر الغامض الذى امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلى إلى الشهرة ونجوميته غير المسبوقة.



3. كولين فاريل عن فيلم «جنيات انشرين»

نال كولين جائزة افضل ممثل بمهرجان فينيسيا عن دوره فى هذا الفيلم الذى أخرجه مارتن ماكدونا وينافس على الأوسكار ايضا، وهو يركز على الصراع الذى ينشأ بين صديقين عندما ينهى أحدهما صداقته فجأة. وقال النقاد «إنه يستحق المشاهدة، فالسرد الجيد له سحر، وعندما يخبرك مارتن ماكدونا بقصة، فأنت تعلم أنك فى يد ساحر حقيقى».



4. بيل نيجى عن فيلم «المعيشة»

ينافس بيل نيجى بفيلم من تأليف كازو ايشنجور، الحائز على جائزة نوبل للآداب فى عام 2017، وأوليفر برمانوس ويقدم أحد أغنى الأدوار فى حياته المهنية، حيث يعرض لحظات مؤثرة وعميقة طوال الفيلم الذى تدور أحداثه فى لندن عام 1953، حول السيد ويليامز (نيجي)، البيروقراطى الذى يواجه مرضا قاتلا. عرض الفيلم لأول مرة فى مهرجان صندانس السينمائى، ثم فينيسيا وتورنتو.



5. هيو جاكمان عن فيلم «الابن»

يواصل المخرج فلوريان زيلر تقديم جزء ثان بعد فيلمه «الأب»، وفى الفيلم يجسد جاكمان دور بيتر الذى يعيش حياته المزدحمة مع شريكته الجديدة إيما وطفلهما، ولكن تنقلب حياته إلى حالة من الفوضى عندما تحضر زوجته السابقة كيت مع ابنهما المراهق نيكولاس.



6. ويل سميث عن فيلم «التحرر»

فى ملحمة سينمائية تاريخية جديدة يتطلع سميث للحصول على ترشيحه الثانى على التوالى لأفضل ممثل بعد فوزه بفيلم «الملك ريتشارد» يجسد ويل سميث فى فيلم المخرج انطوان فوكوا شخصية بيتر، عبد هارب يتجول فى مستنقعات لويزيانا فى رحلة شاقة هربًا من أصحاب المزارع الذين كادوا يقتلونه ويناضل من أجل حريته وحرية عائلته. التحرر مبنى على قصة حقيقية.



7. بول ميسكال ــ « بعد الشروق» ــ Aftersun

حيث يجسد شخصية كالو فى فيلم المخرج شارلوت ويلز وهى شخصية أب ذى أبعاد نفسية عميقة يصل بالأداء إلى آفاق بعيدة، فالأب الذى يقضى وقتًا نادرًا مع ابنته صوفى البالغة من العمر 11 عامًا (فرانكى كوريو). ويغوص العمل فى ماضى كالوم وحاضره ومستقبله.



8. توم كروز عن فيلم «توب جان.. المنشق»

وتدور أحداث الفيلم بعد مسيرة «مافريك» التى امتدت لأكثر من ثلاثين عاما، حتى صار واحدا من أكفأ الطيارين فى سلاح الجو اﻷمريكى، يخطو بيتى ميتشيل خطوة جديدة فى مسيرته فى مجال الطيران من خلال تجربة الطائرات الجديدة. «مافريك» شخصية توك كروز فى الجزء الأول الذى عرض عام 1986، وأشرف توم كروز بنفسه على أدق التفاصيل بالفيلم، حرصا منه على أن يخرج الجزء الثانى للجمهور فى أفضل صورة على المستوى التقنى والبصرى، إلى جانب اهتمامه بواقعية الأحداث، مما جعله متمسكا على تصوير جميع مشاهد الطيران بالطائرات الحربية خلال أحداث الفيلم بنفسه.



9. توم هانكس عن فيلم «رجل يدعى أوتو»

يجسد هانكس شخصية أوتو أرمل غاضب من انتقاد جيرانه والحكم عليه، يقابل نظيره عندما تنتقل عائلة شابة مفعمة بالحيوية إلى المنزل المجاور، مما يؤدى إلى صداقة غير متوقعة ستقلب عالمه رأسًا على عقب.



10. جابرييل لابيل عن فيلم «فابلمان»

يجسد لابيل دور العمر، الفتى الصغير «سامى فابلمان» الذى نشأ فى أريزونا فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويكتشف سرًا خطيرًا عن عائلته، مما يؤدى به إلى اكتشاف قدرة الأفلام على إرشادنا إلى الحقيقة وهى الشخصية التى تشكل جزءا من السيرة الذاتية للمخرج ستيفن سبيلبيرج.