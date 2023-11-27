تحديد موعد إجراء جافي جراحة الرباط الصليبي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن خضوع بابلو جافي، لاعب وسط برشلونة، لعملية جراحية، يوم الثلاثاء، على يد الجراح جوان كارليس مونلو في مستشفى برشلونة وتحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي.

وكان جافي قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة إسبانيا وجورجيا (3-1) في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، التي أقيمت يوم 19 نوفمبر الماضي، بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى وإصابة مرتبطة بالغضروف المفصلي الخارجي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، سيجري جافي العملية الجراحية على يد جوان كارليس مونلو، المتخصص في جراحة العظام والكسور.

تابعت الصحيفة أن الأولوية هي أن يقوم جافي بإعادة تأهيل جيد وأن يعود إلى الملاعب في الظروف المثالية، وغالبًا ما سيكون الموعد في الفترة التحضيرية لموسم 2024-25.