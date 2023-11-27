بن فرحان يشدد خلال لقائه مع بيربوك ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك،على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بحث خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية "تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية للوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، ويسهم في تأمين الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية".

وشدد وزير الخارجية السعودية خلال لقائه مع نظيرته الألمانية" على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول لحلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الشأن، ووضع حلول عاجلة لإدخال المواد الطبية والإغاثية لسكان قطاع غزة".

والتقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين في مدينة برشلونة الإسبانية، بوزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، و الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويسهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة ، بحسب وكالة الانباء السعودية"واس".

وتناول الاجتماع، الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، بالإضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أعضاء اللجنة على عودة مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بحسب "واس".