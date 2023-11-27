أوكرانيا تتصدر أجندة اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل

يعقد وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، غدا الثلاثاء، اجتماعا في بروكسل يستمر على مدار يومين، تتصدر أجندته الوضع في أوكرانيا والتطورات في منطقة غرب البلقان.



ومن المقرر أن يؤكد الحلف من جديد دعمه الدفاع عن أوكرانيا في ظل الحرب الروسية، ويستكشف سبل تخفيف التوترات بين كوسوفو وصربيا، كما يبحث الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الحلف المقررة العام المقبل، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



* أول اجتماع لوزراء خارجية مجلس الناتو وأوكرانيا



وستشهد بروكسل أيضا أول اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لمجلس الناتو وأوكرانيا، وهي هيئة أنشأها قادة الحلف في قمتهم الأخيرة لتحسين التعاون والتنسيق والمساعدة في إعداد كييف للعضوية النهائية في الحلف.



وقال جيم أوبراين، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشئون أوروبا: "سيواصل الحلفاء دعم دفاع أوكرانيا عن نفسها حتى توقف روسيا حربها العدوانية".



وأضاف أوبراين في اتصال مع الصحفيين اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد يسافر إلى سكوبيي، بمقدونيا الشمالية، بعد بروكسل لحضور اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن عزمه حضور اجتماع المنظمة، مما قد يمهد الطريق لمواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا.



*التطورات في غرب البلقان



وسوف يتناول اجتماع حلف الناتو في بروكسل أيضاً الوضع في غرب البلقان، حيث توجد دعوات لحلف شمال الأطلسي لزيادة تواجده العسكري رداً على المخاوف من احتمال تصاعد العداء بين صربيا وكوسوفو إلى صراع صريح.



واندلع العنف بين البلدين مرتين في الأشهر الأخيرة، وتخشى الدول الغربية من أن تحاول روسيا إثارة الاضطرابات في البلقان لصرف الانتباه عن الحرب في أوكرانيا.



وحث رئيس وزراء ألبانيا. إيدي راما، الأسبوع الماضي، حلف الناتو على زيادة تعزيز قواته العسكرية في كوسوفو وتأمين حدود البلاد مع صربيا، محذرا من أن العنف العرقي الأخير في كوسوفو يمكن أن يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا في البلقان.



وقد عزز حلف الناتو بالفعل وجوده العسكري في كوسوفو ليصل عدد قواته هناك إلى نحو 4500 جندي.



وقال أوبراين أيضا إن بلينكن سيؤكد دعم الولايات المتحدة وحلف الناتو للديمقراطية والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الالتزام بدعم تطلعات جميع الدول للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



ولا تعترف صربيا بإعلان كوسوفو الرسمي للاستقلال في عام 2008. ويريد كلا البلدين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يتوسط في الحوار بين الخصمين السابقين. وحذرت بروكسل البلدين من أن رفض التسوية يعرض فرصهما في الانضمام إلى التكتل الأوروبي للخطر.



* الاستعدادات للذكرى الـ75 لتأسيس الحلف



وبالإضافة إلى أوكرانيا وغرب البلقان، سيناقش الوزراء أيضًا خططًا لقمة الذكرى السنوية الـ75 (اليوبيل الماسى) لتأسيس الحلف التي ستعقد في واشنطن في يوليو المقبل، حيث سيحتفل الحلفاء بذكرى تأسيس الناتو.