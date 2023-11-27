حماس: مصر بذلت جهودا كبيرة جدا في التوصل لهدنة غزة ومتابعة تنفيذها

قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، إنّ مصر بذلت بجانب قطر جهودا كبيرة جدا في التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، سواء في إبرام الاتفاق أو متابعة تنفيذه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، أنّ الاتفاق شهد تفاهما ينص على أنه في حالة العثور على محتجزين غير الذين قدِّمت أسماؤهم للصفقة، فيتم تمديد الهدنة لأيام أخرى.

وأوضح أن جيش الاحتلال ارتكب بعض الخروقات خلال تنفيذ الهدنة، مؤكدا أن مصر وقطر بذلتا جهودا كبيرة في معالجة هذا الأمر، ومراعاة أن يتم التنفيذ على النحو الذي جرى الاتفاق عليه.

ونوه إلى أن الحركة أبلغت بأسماء من تمكنت من الوصول إليهم، ثم طرح الوسطاء الطرح على إسرائيل تمديد الهدنة.

وكشف أن إسرائيل حاولت تغيير الشروط والقواعد المتفق، إلا أن مصر وقطر نجحتا في تثبيت القواعد.

وأفاد بأنه سيتم الإفراج عن هؤلاء المحتجزين خلال اليومين المقبلين، مقابل الإفراج عن أسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين مع استمرار دخول المساعدات والشاحنات الإنسانية بما في ذلك الوقود.

وكانت حركة حماس، أعلنت أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.