سيراليون تفرض حظر تجوال بالبلاد بعد تعرض قاعدة عسكرية لهجوم

فرضت سيراليون حظر تجوال على مستوى البلاد، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الأمن تعقب جناة شنوا هجوما على قاعدة عسكرية رئيسية في العاصمة فريتاون.

وقال الرئيس، يوليوس مادا بيو، في منشور على منصة إكس، إنه "في الساعات الأولى من هذا الصباح، حدث خرق أمني في الثكنات العسكرية في ويلبرفورس في فريتاون". وقال: "سنستمر في حماية السلم والأمن في سيراليون ضد القوى التي ترغب في زعزعة استقرارنا العزيز".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الكولونيل عيسى بانجورا، وهو متحدث باسم الجيش، قوله إن أحد المهاجمين قُتل وأصيب ثلاثة جنود بإصابات خطيرة.

وقال إن محاولة هروب من السجن عقب الهجوم هي تحت السيطرة الآن.

وفاز بيو / 59 عاما/ بولاية ثانية لقيادة تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في وقت سابق من هذا العام.

ورفضت المعارضة النتائج، وشكك فيها مراقبون دوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي أثارت مخاوف بشأن "حدوث مخالفات في نتائج الانتخابات".